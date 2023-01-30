Германия начнет собственное производство РСЗО HIMARS

Реактивные системы залпового огня HIMARS могут производиться в Германии. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американский Lockheed Martin должны завершить переговоры на этот счет в течение нескольких недель.

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall ведет переговоры с американским Lockheed Martin о начале производства РСЗО HIMARS в Германии. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters президент компании Армин Паппергер.

Соглашение по этому вопросу должно быть окончательно оформлено в ходе конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля.

HIMARS, или High Mobility Artillery Rocket System, представляет собой реактивную артиллерийскую установку залпового огня, устанавливаемую на шасси бронированного грузовика.

Rheinmetall утверждает, что у нее уже есть технологии для производства боеголовок для ракет, а также их приводов, и транспортных средств, на которые будут устанавливаться HIMARS.

Все, что нужно, - это согласие оригинального производителя и владельца всех патентов и прав, связанных с производством этого оружия, то есть американской компании Lockheed Martin. Ожидается, что сделка обойдется немцам в несколько сотен миллионов евро.