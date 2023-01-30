Концерты Шевчука и его группы ДДТ отменены в Челябинске и Магнитогорске

17 февраля 2023 концерт Юрия Шевчука и рок-группы "ДДТ" был запланирован в Челябинске, а 19 февраля - в Магнитогорске. Стало известно, что оба выступления перенесены на неопределенный срок.

На странице рок-группы "ДДТ" появилось сообщение, что по независящим от музыкантов причинам концерты в Челябинске 17 февраля 2023 и Магнитогорске 19 февраля перенесены на неопределенный срок.

Фанаты Юрия Шевчука и его коллектива долгое время не могут попасть на его концерт.

О начале юбилейного тура Шевчук объявил еще 28 ноября 2019 года. После был ковид, потом СВО и несогласие музыканта с нею.