Замглавы МИД Рябков надеется, что России удастся договориться с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве "нужна тактика малых шагов для достижения консенсуса в отношениях с США".

Кроме того, он указал, что договоренность между Москвой и Вашингтоном об ограничении распространения ядерного оружия, вероятно, закончится в 2026 году.

В интервью российскому государственному агентству РИА Новости ер, Рябков сказал, что Кремлю и Белому дому потребуются "небольшие шаги", чтобы приблизиться к соглашению по двусторонним вопросам.

"Рассчитываем, что тактика малых шагов позволит выйти на взаимоприемлемые решения по важнейшим вопросам двусторонней повестки дня", — заявил замглавы МИД России.

Кроме того, он подчеркнул, что после 2026 года срок действия договора "Новый СНВ", ограничивающего ядерные арсеналы США и РФ, скорее всего, полностью истечет.

"Это вполне возможный сценарий", - сказал Рябков.

Договор был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым 8 апреля 2010 года в Праге и после продления в 2021 году будет действовать до февраля 2026 года.

Однако переговоры между США и Россией о дальнейшем обновлении нового соглашения о СНВ были отменены в последнюю минуту в ноябре 2022 года, и ни одна из сторон не назвала сроки новых переговоров.