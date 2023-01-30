Дроздов переведен в обычную палату из реанимации
Телеведущий Николай Дроздов переведен из реанимации в обычную палату. Знаменитость сломал ребра.
Николай Дроздов переведен из реанимации в обычную палату, о чем сообщает Телеграм-канал "Baza" со ссылкой на друга семьи знаменитости, зоолога и композитора Дмитрия Дунаева.
Друг ведущего сообщил, что сейчас с Николаем все хорошо, он общается с родными по телефону. К нему не пускают из-за того, что везде карантин.
Неделю назад Дроздов попал в реанимацию после того, как неудачно упал, выходя из своего авто.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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