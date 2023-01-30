Скончался автор хита Money Барретт Стронг

Знаменитый испонитель и автор композиции "Money" Барретт Стронг ушел из жизни. Песня музыканта включена изданием "Rolling Stone" в "500 величайших песен всех времен".

Ушел из жизни исполнитель и автор песен 81-летний Барретт Стронг, информация о чем появилась на официальной странице местного музея звукозаписывающей компании "Motown Records" в соцсетях.

Что стало причиной кончины знаменитости, не сообщается.

Музыкальный путь Барретт начал в 1959 году, в 1-ый год своей певчей карьеры записав композицию "Money", ставшей абсолютным хитом на территории США.