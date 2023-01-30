Леонтьев должен выплатить 245 000 рублей по суду за затопленную квартиру соседки
2023-01-30 11:44
Исполнитель Валерий Леонтьев находится в США, а в его квартире в РФ прозошли неполадки с сантехникой, в результате чего была затоплена квартира соседки. Теперь знаменитости предстоит выплатить 245 000 российских рублей потерпевшей.
Валерий Леонтьев обязан выплатить своей соседке по многоквартирному дому в РФ 245 000 российских рублей.
Дело в том, что певец проживающий в США, упустил, что сантехника в его российской квартире пришла в негодность.
В результате квартира соседки снизу была затоплена. Потерпевшая обратилась в суд, который принял решение о возмещении ущерба женщине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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