Леонтьев должен выплатить 245 000 рублей по суду за затопленную квартиру соседки

Исполнитель Валерий Леонтьев находится в США, а в его квартире в РФ прозошли неполадки с сантехникой, в результате чего была затоплена квартира соседки. Теперь знаменитости предстоит выплатить 245 000 российских рублей потерпевшей.

Валерий Леонтьев обязан выплатить своей соседке по многоквартирному дому в РФ 245 000 российских рублей.

Дело в том, что певец проживающий в США, упустил, что сантехника в его российской квартире пришла в негодность.

В результате квартира соседки снизу была затоплена. Потерпевшая обратилась в суд, который принял решение о возмещении ущерба женщине.