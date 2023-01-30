Варлей рассказала, как отмечает 100-летний юбилей со дня рождения Гайдая

2023-01-30 11:52

Актриса Наталья Варлей рассказала, как отмечает 100-летний юбилей со дня рождения великого режиссера Леонида Гайдая.

Великий кинорежиссер Леонид Гайдай появился на свет 30 января 1923 года.

Актриса Наталья Варлей сообщила журналистам, как намерена провести день 100-летия со дня рождения кинодеятеля.

Почтить память легендарного режиссера артистка планирует на творческой вечере.

Знаменитость летит в Иркутск на мероприятие, приуроченное к 100-летию мастера.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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