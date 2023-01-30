Варлей рассказала, как отмечает 100-летний юбилей со дня рождения Гайдая
2023-01-30 11:52
Актриса Наталья Варлей рассказала, как отмечает 100-летний юбилей со дня рождения великого режиссера Леонида Гайдая.
Великий кинорежиссер Леонид Гайдай появился на свет 30 января 1923 года.
Актриса Наталья Варлей сообщила журналистам, как намерена провести день 100-летия со дня рождения кинодеятеля.
Почтить память легендарного режиссера артистка планирует на творческой вечере.
Знаменитость летит в Иркутск на мероприятие, приуроченное к 100-летию мастера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-