Зверева повредила имплант в груди на тренировке
Звезда "Аншлага" Карина Зверева повредила имплант в груди в тренажерном зале во время силовых упражнений.
Карина Зверева сообщила в эфире шоу на федеральном канале о травме груди во время тренировки.
Знаменитость, выполняя силовые упражнения, не рассчитала нагрузку, повредив имплант в груди, установленный под мышцу.
Звезда юмористического шоу "Аншлаг" не сразу поняла, что травмирована.
На утро после усиленных занятий спортом одна грудь звезды увеличилась и поднялась температура. УЗИ показало скопление жидкости в груди.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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