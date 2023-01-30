Зверева повредила имплант в груди на тренировке

Звезда "Аншлага" Карина Зверева повредила имплант в груди в тренажерном зале во время силовых упражнений.

Карина Зверева сообщила в эфире шоу на федеральном канале о травме груди во время тренировки.

Знаменитость, выполняя силовые упражнения, не рассчитала нагрузку, повредив имплант в груди, установленный под мышцу.

Звезда юмористического шоу "Аншлаг" не сразу поняла, что травмирована.

На утро после усиленных занятий спортом одна грудь звезды увеличилась и поднялась температура. УЗИ показало скопление жидкости в груди.