Воздушная тревога объявлена в южных областях Украины
Украинские СМИ сообщили, что в южных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
В понедельник днём, 30 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, а также на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области объявлена воздушная тревога.
На данный момент официальной информации о «прилётах» со стороны Вооружённых сил России в южных областях Украины, где звучит сирена воздушной тревоги, нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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