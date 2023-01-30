Алена Яковлева прокомментировала поведение уехавших за границу коллег

Актриса театра и кино Алена Яковлева высказала свое отношение к артистам, покинувшим Россию с началом СВО.

Известная актриса Алена Яковлева убеждена, что большинство уехавших за границу звезд опасалось потерять свое зарубежное имущество.

Артистка считает, что воспитание потребления дало ожидаемые результаты. Люди стали защищать то, что действительно им дорого.

Знаменитость убеждена, что необходимо быть полезным там, где родился, а не ныть постоянно.