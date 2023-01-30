Таюрская из Little Big сравнила себя с Пугачевой
Солистка российской группы "Little Big" Софья Таюрская после признания Ильи Прусикина иноагентом сравнила себя с Аллой Пугачевой.
Софья Таюрская отреагировала на внесение Ильи Прусикина в список иностранных агентов, с которым она не согласна.
В данной ситуации артистка заметила, что она вылитая Алла Пугачева.
Софья сделала репост публикации Аллы Борисовны после признания иноагентом Максима Галкина, заметив, что слова артистки сейчас как никогда близки ей.
В отличие от четы Пугачева-Галкин Таюрская и Прусикин не женаты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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