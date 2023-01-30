Мартиросян заявил, что дети не смотрят передачи с его участием

Гарик Мартиросян заявил, что его наследники не смотрят передачи с его участием, так как это им неинтересно.

Известный ведущий телевидения и комик Гарик Мартиросян не стал скрывать в интервью изданию "Teleprogramma.pro", что его дети не смотрят телевизор, не делая исключения для передач с его участием.

Дело в том, что у артиста и его наследников совершенно разные интересы.

Шоумен отметил, что подрастающее поколение много времени проводит за смартфонами, по этой причине ТВ им неинтересно.