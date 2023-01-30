Тодоренко похвасталась, как отдыхает на Мальдивах с детьми
2023-01-30 13:11
Ведущая и актриса Регина Тодоренко решила отдохнуть, отправившись в отпуск на Мальдивы со своими детьми.
В своем личном блоге Регина Тодоренко показала, как отдыхает вместе со своими наследниками на Мальдивах.
Знаменитость похвасталась виллой, где остановилось семейство. В доме имеется 2-е спальни с гардеробными, гостинная, кухня, санузлы и уличная терраса.
По мнению звезды экрана, здесь есть все, что нужно для отдыха с малышами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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