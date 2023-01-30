Тодоренко похвасталась, как отдыхает на Мальдивах с детьми

Ведущая и актриса Регина Тодоренко решила отдохнуть, отправившись в отпуск на Мальдивы со своими детьми.

В своем личном блоге Регина Тодоренко показала, как отдыхает вместе со своими наследниками на Мальдивах.

Знаменитость похвасталась виллой, где остановилось семейство. В доме имеется 2-е спальни с гардеробными, гостинная, кухня, санузлы и уличная терраса.

По мнению звезды экрана, здесь есть все, что нужно для отдыха с малышами.