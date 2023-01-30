Террорист-смертник подорвал себя в мечети в Пакистане, погибли десятки человек

В результате взрыва в мечети в городе Пешавар на севере Пакистана погибли по меньшей мере 20 человек, еще 90 получили ранения. Некоторые из них, по информации из местной больницы, находятся в тяжелом состоянии.

Часть здания обрушилась, под обломками могут быть люди, сообщил AFP начальник полиции Сикандар Хан.

Несколько пакистанских журналистов написали в Твиттере, что причиной взрыва стал террорист-смертник, подорвавший себя в переполненной мечети. На нем был жилет со взрывчаткой.

Нападение произошло в то время, когда многие верующие собрались в храме для молитвы, в том числе полицейские из близлежащих полицейских участков.

По словам одного выжившего, опрошенного Associated Press, во время нападения в мечети молились более 150 человек.

Ведутся спасательные работы. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.