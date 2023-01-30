Зеленский заявил, что положение ВСУ в Донецкой области очень сложное
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложной" ситуацию в Донецкой области, сообщает "Укринформ".
"Украине нужны более быстрые поставки оружия, чтобы противостоять атакам России", — признал он.
Президент Украины подчеркивает, что ситуация очень сложная, а Бахмутский, Угледарский и другие участки в Донецкой области находятся под постоянными обстрелами со стороны России.
"Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Нам нужно ускорить события, ускорить поставки и открыть новые варианты вооружений для Украины", - сказал Зеленский.
Напомним, Россия активизировала свои атаки на Украину после того, как страны Запада решили дать Киеву танк.
Зеленский также сообщил, что в воскресенье состоялось совещание с военачальниками, которые доложили о ситуации на фронте.
"Мы рассматриваем важную разведывательную информацию о вероятных действиях противника в ближайшем будущем. Мы готовимся ко всем возможным вариантам", — уверяет он.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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