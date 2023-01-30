МО РФ: артиллеристы ЦВО уничтожили до 40 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
В Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы ЦВО уничтожили до 40 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.
30 января заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков заявил, что артиллеристы группировки войск «Центр» поразили подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Новоегоровка ЛНР.
Конашенков уточнил, что огнём артиллерии уничтожено до 40 единиц личного состава, а также 4 боевые бронированные машины и 3 автомобиля украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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