МО РФ: артиллеристы ЦВО уничтожили до 40 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы ЦВО уничтожили до 40 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.

30 января заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков заявил, что артиллеристы группировки войск «Центр» поразили подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Новоегоровка ЛНР.

Конашенков уточнил, что огнём артиллерии уничтожено до 40 единиц личного состава, а также 4 боевые бронированные машины и 3 автомобиля украинской стороны.