В Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе активного наступления уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

30 января российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифиинга Министерства обороны России рассказал о ситуации на Донецком направлении.

За минувшие сутки спецоперации, согласно заявлению Конашенкова, служащие «Южной» группировки войск ликвидировали не менее семидесяти единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, на данном участке фронта российскими военнослужащими уничтожены один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины реактивной системы «Град», гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 противника.