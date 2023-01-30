ФСБ задержала трёх восьмиклассников за диверсию на ж/д путях
Сотрудники ФСБ произвели задержание трёх школьников, которые осуществили диверсию на железнодорожном полотне.
30 января центр ФСБ по связям с общественностью опубликовал пресс-релиз, согласно которому в Московской области РФ были задержаны трое восьмиклассников, которые умышленно повредили участок железнодорожного полотна на Курском направлении. По данным Федеральной службы безопасности, все трое задержанных являются жителями Чехова.
В ФСБ отметили, что ученики школы получили задание по повреждению железнодорожной инфраструктуры в одном из частов мессенджеров, где им предложили финансовое вознаграждение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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