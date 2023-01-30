Кремль обвинил Бориса Джонсона во лжи о российских ракетных угрозах

Кремль обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи, после его утверждения в документальном фильме, что президент России Владимир Путин угрожал применить ракеты незадолго до начала СВО на Украине.

То, что сказал мистер Джонсон, было ложью. Это либо заведомая ложь, но тогда с какой целью? Либо это непреднамеренная ложь, поскольку он не понял, что ему говорил президент Путин», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой ракетной угрозы не было. Говоря о вызовах для безопасности России, Президент Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО и возможности размещения у наших границ ракет Альянса или американских ракет это будет означать, что ракета может долететь до Москвы за считанные минуты», — пояснил Дмитрий Песков.

«Если эта цитата была неправильно истолкована, то это очень неловкая ситуация», — продолжил он.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказывает в документальном фильме Би-би-си, что президент России Владимир Путин якобы угрожал, что произведет ракетный удар по Украине, заявив ему в телефонном разговоре, что атака «займет несколько минут».