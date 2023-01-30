Politico: В ЕC не хватает лекарств, в том числе антибиотиков и обезболивающих для детей

В Евросоюзе не хватает лекарств, в том числе антибиотиков и обезболивающих для детей, сообщает Politico.

В частности, не хватает амоксициллина, который используется для лечения респираторных инфекций, а также других видов лекарств, включая сироп от кашля, парацетамол для детей и лекарства от кровяного давления.

По данным Politico, с конца прошлого года страны ЕС сообщают о серьезных проблемах с поставками некоторых важных лекарств, при этом большинство из них испытывают нехватку.

В ходе опроса групп, представляющих аптеки 29 европейских стран, включая страны-члены ЕС, а также Турцию, Косово, Норвегию и Северную Македонию, почти четверть стран сообщили о нехватке более 600 наименований лекарств, а 20 процентов сообщили о нехватке 200-300 наименований.

Три четверти стран заявили, что дефицит этой зимой больше, чем год назад.

Бельгийские власти сообщают о нехватке почти 300 наименований лекарств. В Германии этот показатель составляет 408, а в Австрии более 600 препаратов в настоящее время отсутствуют в аптеках.

Итальянский список еще длиннее — в него входит более 3000 препаратов, хотя многие из них представляют собой разные виды одного и того же препарата.

Не хватает антибиотиков, особенно амоксициллина, который используется для лечения респираторных инфекций. Также нет других классов лекарств, включая сироп от кашля, парацетамол для детей и лекарств от кровяного давления.