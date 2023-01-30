Москва считает возможным разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Балтии

В Москве не исключают, что Польша и страны Балтии примут решение о разрыве дипломатических отношений, однако Россия не выступает за такие действия, говорится в заявлении МИД России.

Согласно заявлению МИД России, Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Балтии. При этом в коммюнике подчеркивалось, что РФ не поддерживает подобные действия.

"Мы не за разрыв дипломатических отношений. Даже в самой сложной ситуации необходимо поддерживать каналы связи, чтобы можно было решать проблемы наших граждан. Не исключено, что в антироссийской ярости эти страны (Польша и страны Балтии — ред.) решат полностью разорвать с нами контакты", - считают в МИД РФ.

При этом в МИД в Москве подчеркнули, что если это произойдет, то ответственность и последствия этого решения полностью лягут на руководство этих стран.

Уже в середине прошлого года посол России в Польше Сергей Андреев оценил, что российско-польские отношения опустились до исторического минимума. Дипломат заявил на пресс-конференции, что отношения России с Польшей достигли "исторического дна»".

Он отметил, что в экономической сфере польские компании, ранее работавшие на российском рынке, активно поощряются к уходу с него, а многие российские компании в Польше внесены властями в санкционный список.