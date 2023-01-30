Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Николаеве
2023-01-30 16:41
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Николаеве.
30 января президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшейся встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая состоялась в городе Николаев.
Во время встречи в административном центре Николаевской области Зеленский и Фредериксон осмотрели резервуары для хранения масла в порту Николаева, а также посетили местный госпиталь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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