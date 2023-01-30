Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Николаеве.

30 января президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшейся встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая состоялась в городе Николаев.

Во время встречи в административном центре Николаевской области Зеленский и Фредериксон осмотрели резервуары для хранения масла в порту Николаева, а также посетили местный госпиталь.