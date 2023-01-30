После нападения посольство посольство Азербайджане в Иране приостановило свою работу

Официальный представитель МИД Азербайджана сообщил, что посольство страны в Иране приостановило свою деятельность в связи с эвакуацией персонала.

Тремя днями ранее в посольство вошел вооруженный мужчина, убив одного и ранив двух охранников.

"Это не означает, что дипломатические отношения разорваны", - сказал пресс-секретарь Айхан Гаджизаде, добавив, что генеральное консульство Азербайджана в иранском городе Тебриз продолжает функционировать.

Правительство в Баку назвало нападение в пятницу терактом, хотя иранские власти настаивают на том, что оно было мотивировано личными причинами. Полиция Тегерана заявила, что нападавший — иранец, женатый на азербайджанке.

На допросе он якобы пояснил, что его жена несколько месяцев назад ушла в посольство и домой не вернулась. Так мужчина пришел к выводу, что она продолжает оставаться в диппредставительстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что "этот жестокий теракт будет тщательно расследован". По словам представителя МИД, нападению способствовала "антиазербайджанская кампания в иранской прессе".

СМИ отмечают, что Азербайджан назначил своего первого посла в Израиле, стране, которую Иран считает одним из своих главных врагов.

В Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, особенно в его северо-западных провинциях, и Тегеран давно обвиняет Баку в разжигании среди них сепаратистских настроений.