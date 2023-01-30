Президент Хорватии: Украинцы патологически ненавидят русских

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он против отправки любого оружия в Украину, потому что, по его мнению, это только продлит конфликт с Россией, сообщает index.hr.

"Что это за цель? Распад России, смена там власти? Ходят даже разговоры о расчленении России, это безумие", - заявил президент Хорватии, комментируя план отправки в Украину танков западного производства.

Миланович, слова которого цитирует index.hr заявил, что "с 2014 по 2022 год мы наблюдали, как кто-то постоянно провоцирует Россию на развязывание этого конфликта. И он начался. Прошел год, а мы только сейчас говорим о танках. Мы отправим туда все немецкие танки. Кто заплатит за это? Европа и США платят меньше всех".

Президент добавил, что "украинцы патологически ненавидят русских".

"Даже хорваты не ненавидели сербов так, как они ненавидят русских", — сказал он.

Миланович также сослался на состояние складов оружия в Хорватии, заявив, что оно "позорное на уровне Второй мировой войны".

"У нас вообще нет бронетехники, только начали некоторые закупки, но эффект мы увидим более чем через два года. Кто за это отвечает? Правительство. Премьер-министр Пленкович", - сказал президент.