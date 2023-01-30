Миланович: Крым никогда не вернётся в состав Украины
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины из-за Косово.
30 января президент Республики Хорватия Зоран Миланович в своём официальном пресс-релизе выразил свою уверенность в том, что Крым никогда не вернётся под контроль киевского режима, объяснив свою позицию тем, что коллективный Запад отнял у Сербии Косово.
Хорватский лидер подчеркнул, что его позицию по данному вопросу разделяют ведущие немецкие генералы, которые говорили о том, что Крым не станет частью Украины ещё до начала российской спецоперации защите Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-