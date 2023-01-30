Миланович: Крым никогда не вернётся в состав Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины из-за Косово.

30 января президент Республики Хорватия Зоран Миланович в своём официальном пресс-релизе выразил свою уверенность в том, что Крым никогда не вернётся под контроль киевского режима, объяснив свою позицию тем, что коллективный Запад отнял у Сербии Косово.

Хорватский лидер подчеркнул, что его позицию по данному вопросу разделяют ведущие немецкие генералы, которые говорили о том, что Крым не станет частью Украины ещё до начала российской спецоперации защите Донбасса.