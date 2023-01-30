Премьер-министр Дании приехала в Николаев, где встретилась с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник посетили раненых солдат в госпитале в Николаеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Прошлым летом Дания заявила о своем участии в реконструкции этого портового города на юге Украины.

"Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских солдат в одном из госпиталей Николаева", - написал Зеленский в Telegram.

Президент поблагодарил Данию за помощь Украине, а конкретно городу Николаеву, который с подвергается обстрелам со стороны российской армии и понес большие потери.

"С первых дней городу помогает и поддерживает Дания. Сегодня под датским патронажем над восстановлением Николаева мы с премьер-министром Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт", - написал Зеленский в отдельном сообщении.

В прикрепленном видео показано цистерны с нефтью, уничтоженные российскими ракетами и беспилотниками.

Зеленский также сообщил, что провел совещание с властями региона по текущей ситуации, в том числе последствиям российских обстрелов, состоянию энергетической инфраструктуры и реконструкции.