Премьер-министр Дании приехала в Николаев, где встретилась с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник посетили раненых солдат в госпитале в Николаеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
Прошлым летом Дания заявила о своем участии в реконструкции этого портового города на юге Украины.
"Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских солдат в одном из госпиталей Николаева", - написал Зеленский в Telegram.
Президент поблагодарил Данию за помощь Украине, а конкретно городу Николаеву, который с подвергается обстрелам со стороны российской армии и понес большие потери.
"С первых дней городу помогает и поддерживает Дания. Сегодня под датским патронажем над восстановлением Николаева мы с премьер-министром Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт", - написал Зеленский в отдельном сообщении.
В прикрепленном видео показано цистерны с нефтью, уничтоженные российскими ракетами и беспилотниками.
Зеленский также сообщил, что провел совещание с властями региона по текущей ситуации, в том числе последствиям российских обстрелов, состоянию энергетической инфраструктуры и реконструкции.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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