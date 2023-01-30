Зеленский встречается с премьер-министром Дании в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили госпиталь с ранеными в городе Николаев на юге Украины.

Важно, чтобы наши бойцы были здоровы не только физически, но и психически», — заявил Зеленский во время этого визита в понедельник.

Президент Украины во время этого медийного события вручил медали персоналу клиники.

Главы государств также посетил морской порт Николаева. Кроме первых лиц в городе также присутствовали министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Дания заявила, что будет отвечать за возрождение городов на юге Украины после окончания конфликта.