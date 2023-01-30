Польша потратит на военные расходы 4 процента от ВВП в 2023 году

Глава правительства Польши Моравецкий заявил в понедельник, 30 января, о беспрецедентном шаге по увеличению оборонного бюджета.

Польша потратит в 2023 году 4% ВВП на военные расходы отметил премьер-министр.

«Война на Украине позволяет вооружению Польши прогрессировать еще быстрее», заявил глава правительства: «Вероятно, это самое большое увеличение военных расходов среди всех стран НАТО», — добавил он.

Ранее Польша неоднократно заявляла о контрактах по поставкам современных вооружений с компаниями в США и Южной Корее.

Речь идет о том, чтобы закупить новые танки, системы ПРО и истребители F-35.