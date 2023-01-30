Конгрессмен Маккол: Вероятность конфликта между США и Китаем очень высока

Вероятность конфликта между США и Китаем из-за Тайваня очень высока, заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, сообщает Reuters.

Таким образом он прокомментировал слова генерала ВВС США Майка Минихана, который предупредил, что война с Китаем может произойти уже в 2025 году.

"Я бы хотел, чтобы он ошибался… но я думаю, что он прав", — сказал Маккол Fox News, имея в виду пятничный прогноз Минихана.

Маккол, недавно вступивший в должность после того, как Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, добавил, что "если Китаю не удастся взять Тайвань под свой контроль без кровопролития, тогда он перейдет к вооруженному вторжению, и мы должны быть к этому готовы"

Командующий транспортной авиацией США генерал Минихан предупредил в служебной записке своим офицерам в пятницу, что у него "есть ощущение, что они будут сражаться в 2025 году".

Он утверждал, что в 2024 году и в США, и на Тайване пройдут президентские выборы; это может отвлечь внимание, которое Китай будет использовать для захвата острова.

Взгляды генерала Минихана не отражают официальную позицию Пентагона, но свидетельствуют об обеспокоенности высшего американского командования попыткой захватить демократически управляемый Тайвань коммунистическим Китаем, который признает его частью своего государства, комментирует Reuters.