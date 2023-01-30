Турецкая оппозиция ограничит полномочия президента в случае победы
Альянс оппозиции президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пообещал в понедельник, 30 января, вернуться к парламентской форме правления в стране.
Оппозиция обещает своим избирателям, что в случае победы на выборах в мае Турция будет управляться парламентом, а президент получит почетный статус.
В программе, изложенной в 240-страничном документе, намечено более 2300 целей.
Шесть оппозиционных партий намерены жестко ограничить полномочия исполнительной власти, в частности, отменив президентские указы, а премьер-министр будет избираться парламентом.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-