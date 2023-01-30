Турецкая оппозиция ограничит полномочия президента в случае победы

Альянс оппозиции президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пообещал в понедельник, 30 января, вернуться к парламентской форме правления в стране.

Оппозиция обещает своим избирателям, что в случае победы на выборах в мае Турция будет управляться парламентом, а президент получит почетный статус.

В программе, изложенной в 240-страничном документе, намечено более 2300 целей.

Шесть оппозиционных партий намерены жестко ограничить полномочия исполнительной власти, в частности, отменив президентские указы, а премьер-министр будет избираться парламентом.