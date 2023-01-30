Красный Крест предупреждает, что мир не готов к следующей пандемии
Мир остается «опасно неподготовленным» к следующей пандемии, предупредил Красный Крест в понедельник, 30 января.
В организации отметили, что будущие кризисы в области здравоохранения произойдут одновременно со стихийными бедствиями, связанными с изменением климата.
По заявлению Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), сильных систем профилактики и обеспечения готовности по-прежнему «серьезно не хватает», несмотря на недостатки, выявленные за три года пандемии Covid-19.
При этом гуманитарная сеть подчеркивает рост связанных с климатом стихийных бедствий и волн эпидемий в этом столетии, одним из примеров которых является Covid-19.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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