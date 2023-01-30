До 34 выросло число погибших в результате атаки террориста-смертника в пакистанской мечети

Террорист-смертник взорвал себя в ​​​​мечети в Пешаваре на севере Пакистана. По меньшей мере 34 человека погибли и 147 получили ранения, но смертей божет быть больше, заявила пакистанская полиция.

Нападение произошло в то время, когда многие верующие собрались посреди храма для молитвы, в том числе полицейские из близлежащих полицейских участков. По словам одного выжившего, опрошенного Associated Press, более 260 человек молились в мечети во время нападения.

В его окрестностях находятся штаб региональной полиции и штаб антитеррористических служб, а среди верующих, собравшихся в храме, были и полицейские.

"Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии", - сообщил AFP пресс-секретарь больницы леди Ридинг в Пешаваре Мухаммад Асим Хан, добавив, что число погибших может возрасти.

Сотрудник полиции Сикандар Хан сказал, что часть храма рухнула, и предполагается, что несколько человек погребены под обломками.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в своем заявлении приказал "решительные меры" против виновных в нападении. Бывший премьер-министр Имран Хан назвал случившееся "террористическим актом смертника" и заявил, что перед лицом растущей террористической угрозы необходимо усилить возможности разведки.

В проведении подобных терактов на территории Пакистана чаще всего подозревают пакистанских боевиков "Талибана" и "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), представляющих собой отдельное от афганского "Талибана" формирование, однако эти группировки являются близкими союзниками.

В течение 15 лет ТТП воюет в Пакистане. Они выступают за более строгое соблюдение заповедей ислама в стране и освобождение заключенных членов организации