Лекорню: Франция и Австралия начнут совместное производство боеприпасов для Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал начало совместного с Австралией производства боеприпасов для армии Украины.

30 января глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров в формате «2 + 2» с представителями оборонного ведомства Австралии заявил о том, что Париж и Канберра запустят совместное производство боеприпасов для обеспечения нужд Вооружённых сил Украины.

Лекорню уточнил, что договорился с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом о производстве снарядов калибра 155 мм, которые являются «первым пожеланием Украины».