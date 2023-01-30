Мельник: Украине нужно 300 танков и 500 БМП для начала весеннего контрнаступления

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинской армии нужно 300 танков и 500 БМП для начала весеннего контрнаступления.

30 января заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник, ссылаясь на предоставленные военным руководством страны цифры, в эфире украинского телемарафона «Единые новости» заявил о том, что для нового контрнаступления, которое готовится этой весной, ВСУ нужно не менее 300 танков и 500 боевых машин пехоты.

Помимо прочего, для попытки контрнаступления Вооружённые силы Украины должны качественно подготовить личный состав, что, по словам Мельника, является «болезненной темой».

Скандально известный дипломат утверждает, что данное количество военной техники и улучшение боевых навыков украинских военных позволит украинской армии перейти в контрнаступление с максимальной эффективностью.