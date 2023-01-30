Продажи скутеров в Европе замедлились в 2022 году на 3,4 процента

Согласно данным, опубликованным в понедельник ассоциацией производителей (ACEM), продажи двухколесных транспортных средств в Европе в 2022 году немного упали.

В 2022 году на четырех ведущих рынках Европейского Союза и Соединенного Королевства были зарегистрированы 950 000 мотоциклов (+0,1%) по сравнению с 880 700 в 2020 году и 949 480 в 2021 году.

После бума с началом пандемии Covid продажи скутеров также немного замедлились (-3,4%) до 255 900 единиц на шести основных европейских рынках (Франция, Нидерланды, Италия, Бельгия, Германия, Испания).