ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля
Ежегодное обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля.
В понедельник, 30 января 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на осведомлённый источник в Государственной думе, сообщило о том, что ежегодное послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля текущего года.
Ранее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что работа Путина над выражающим его видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу обращением к парламенту продолжается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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