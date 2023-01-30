ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля

Ежегодное обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля.

В понедельник, 30 января 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на осведомлённый источник в Государственной думе, сообщило о том, что ежегодное послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля текущего года.

Ранее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что работа Путина над выражающим его видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу обращением к парламенту продолжается.