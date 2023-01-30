Во французской тюрьме охранники поймали в сети квадрокоптер с нелегальной посылкой

Дрон был обнаружен охранниками тюрьмы Бордо-Градиньян, после того, как он застрял в антипроекционных сетях вместе с посылкой, которую пытались переправить нелегально.

О содержимом посылки власти тюрьмы не сообщают, но велика вероятность того, что в ней находятся запрещенные предметы: наркотики или мобильные телефоны.

По данным регионального отделения Федерального автономного пенитенциарного союза Франции (UFAP) – это первый случай попытки доставки запрещенных предметов в тюрьму Градиньян.

В профсоюзе сообщили, что рады тому, что все способы нелегальных передач заключенным этой тюрьмы исчерпаны и их соратники вынуждены прибегнуть к техническим средствам. Что, впрочем, не привело к ожидаемому результату.