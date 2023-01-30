Бельгия хочет ввести эмбарго на импорт российских алмазов
Бельгия создает международную коалицию для блокировки импорта российских алмазов. Евросоюз хочет принять решение по десятому пакету санкций против России 24 февраля, сообщает Reuters.
Польша и страны Балтии в связи с каждым пакетом санкций постулировали запрет на импорт алмазов из России. Каждый раз инициативу блокировала Бельгия, накладывая свое вето. Причина в доходах Антверпена, который является мировым центром этих драгоценных камней.
По словам корреспондента RMF FM в Брюсселе Катажины Шиманской-Боргинон, на этот раз даже польские дипломаты признают, что шанс есть. Бельгия больше не хочет, чтобы ее считали страной, получающей прибыль от алмазов из России. Твердых решений также добиваются зеленые и социалистические партии правящей коалиции.
Бельгийское правительство начало работу над решением в международном масштабе. Речь идет об идентификации этих драгоценных камней таким образом, чтобы эмбарго нельзя было обойти .
По мнению бельгийских властей, такое решение ударит по России сильнее, чем одностороннее эмбарго ЕС.
На сегодняшний день Европейский Союз принял девять пакетов санкций против России.
Опубликовано: Николай Скира