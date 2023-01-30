Уоллес: Великобритания поставит Украине танки Challenger к началу лета

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger могут прибыть на передовую в Украине к началу лета.

30 января глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в своём официальном пресс-релизе назвал ориентировочные сроки поставок Лондоном Киеву обещанных танков Challenger.

Глава британского оборонного ведомства утверждает, что эскадрон из танков Chellenger прибудет на передовую в Украине «до лета или в мае».

Уоллес уточнил, что «все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах, а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут» на Украину.