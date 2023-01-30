Бывший посол США в России Макфол: Байдену будет сложно согласовать новую помощь Украине

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что у Джо Байдена возникнут сложности с согласованием новых пакетов помощи Украине в Конгрессе.

Дипломат считает, что если украинские военные не продемонстрируют значимых побед до конца года, согласовать военную и экономическую помощь США будет проблематично.

По его словам, Байдена ждет непростая предвыборная гонка, поскольку у его соперник Дональда Трампа есть сторонники среди конгрессменов.

Кроме того, Трамп не поддерживает идею оказания помощи Украине.