Ким Кардашьян закрыла рот фотографу, который спросил ее о Канье Уэсте при детях
2023-01-30 19:53
Ким Кардашьян была на баскетбольном матче своей дочери Норт, когда папарацци обратился к ней с вопросом о Канье Уэсте.
Он спросил об инциденте, когда Уэст разбил чей-то телефон и оказался за это под следствием. В ответ Кардашьян потребовала не говорить с ней об этом при детях.
Ранее Ким Кардашьян рассказывала о том, что старается оградить своих детей от новостей и заголовков о Канье Уэсте.
Она пообещала, что когда дети будут готовы все узнать, она поговорит с ними на эту тему.
Опубликовано: Светлана Репина