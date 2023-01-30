Ким Кардашьян закрыла рот фотографу, который спросил ее о Канье Уэсте при детях

Ким Кардашьян была на баскетбольном матче своей дочери Норт, когда папарацци обратился к ней с вопросом о Канье Уэсте.

Он спросил об инциденте, когда Уэст разбил чей-то телефон и оказался за это под следствием. В ответ Кардашьян потребовала не говорить с ней об этом при детях.

Ранее Ким Кардашьян рассказывала о том, что старается оградить своих детей от новостей и заголовков о Канье Уэсте.

Она пообещала, что когда дети будут готовы все узнать, она поговорит с ними на эту тему.