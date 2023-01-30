Sky News: Сунак обиделся на слова американского генерала о слабой британской армии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласен со словами американского генерала о слабости британской армии.

Ранее некий неназванный генерал из США заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британкая армия больше не относится к боевым силам высшего уровня, в отличие от вооруженных сил России, Соединенных Штатов, Китая и Франции.

В ответ Риши Сунак сказал, что армия Великобритании по-прежнему сильна и обеспечена всем необходимым для отражения угроз.

Sky News сообщает, что без увеличение оборонного бюджета Сунак может не справиться с ролью «премьер-министра военного времени».