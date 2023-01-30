Франция возвращает Кот-д'Ивуару «говорящий барабан» похищенный почти 100 лет назад

Ивуарийский барабан, захваченный Францией во времена колонизации скоро будет возвращен в Кот-д'Ивуар, что станет еще одним примером политики реституции культурных ценностей провозглашенной президентом Макроном в 2017 году.

Представитель Минкультуры Кот- д'Ивуара сообщил, что «говорящий барабан» был вывезен из его страны почти 100 лет назад. С тех пор никто не слышал его звуков, отметил чиновник.

Ивуарийский барабан Джиджи Айокве был захвачен в 1916 году французскими военными у общины Эбрие. В последнее время он хранился в музее набережной Бранли в Париже.

Деревянный музыкальный инструмент длиной три метра и весом 430 кг имеет символичные и мистические свойства.

Он получил прозвище «говорящий барабан», потому что использовался для предупреждения об опасностях, мобилизации на войну или вызова жителей соседних деревень на церемонии или праздники.

Этот предмет стал первым в списке из 148 произведений, которые Кот-д'Ивуар официально запросил в конце 2018 года для возвращения из Франции.