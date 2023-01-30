Истребитель F-4 Phantom ВВС Греции потерпел катастрофу в Ионическом море, один пилот погиб, второй пропал

По данным генерального штаба ВВС Греции, в понедельник, 30 января, погиб пилот греческих ВВС, а второй летчик пропал без вести после крушения истребителя F-4 Phantom в Ионическом море.

«Двухместный самолет F-4 Phantom разбился во время тренировочного полета ВВС в 25 морских милях к югу от военного аэропорта Андравида», — говорится в пресс-релизе штаба ВВС.

Премьер- министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что он потрясен случившимся, и выразил искренние соболезнования семье 29-летнего лейтенанта ВВС Мариоса-Михаила Туруцикаса.

На поиски пилотов были направлены спасательные вертолеты и патрульные катера береговой охраны, сообщил источник в Генштабе.

Погибшего летчика обнаружили спустя шесть часов поисковых работ, второй пилот пока числится пропавшим без вести.

F-4 Phantom американского производства являются одними из старейших самолетов ВВС Греции.

Греция приобрела свои первые «Фантомы» в 1974 году и в последний раз модернизировала их около 20 лет назад.