Блинкен призывает израильтян и палестинцев к деэскалации конфликта

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен призвал израильтян и палестинцев предпринять немедленные шаги, чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию в регионе.

Блинкен заявил в понедельник после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, что целью Соединенных Штатов остается то, чтобы палестинцы и израильтяне могли «в равной мере наслаждаться свободой, безопасностью, возможностями, справедливостью и достоинством» в обозримом будущем.

По прибытии в аэропорт Тель-Авива Блинкен осудил тех, кто разжигает насилие в Иерусалиме и проводит «террористические акты, унесшие жизни невинных людей».

«Обязанность каждого — принять меры для снижения напряженности, а не для ее разжигания», — сказал американский дипломат.

«Это единственный способ остановить растущую волну насилия, «которая уже унесла слишком много жизней», — добавил он.

Нетаньяху заявил в ответном слове, что надеется на сближение с другими арабскими государствами.

Оба политика сошлись во мнении, что они не позволят Ирану получить ядерное оружие.