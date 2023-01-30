Писториус заявил, что не видит смысла оставлять контингент Бундесвера в Мали

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассматривает возможность вывода контингента Бундесвера из западноафриканской республики Мали раньше запланированной даты.

Оставаться в Мали до мая 2024 года в нынешних условиях вообще не имеет смысла», — сказал Писториус в комментарии по теме газете Süddeutsche Zeitung. Решение о сроках вывода контингента будет принято в мае.

В настоящее время в Мали дислоцировано около 1000 солдат Бундесвера. Они обеспечивают задачи по стабильности в регионе в рамках миссии ООН Minusma.

Но правительство Мали открыто заявляет, что не намерено больше сотрудничать с ФРГ. Функции немецкого контингента взяла на себя российская ЧВК «Вагера».