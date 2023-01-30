Франция и Австралия организуют поставки Украине нескольких тысяч 155-мм снарядов

Правительство Франции и Австралии договорились поставить Киеву несколько тысяч снарядов для дальнобойных гаубиц калибра 155 мм.

Отношения между странами заметно охладились после срыва проекта по строительству восьми атомных подводных лодок.

Французская судостроительная компания потеряла контракт на сотни миллионов долларов после того, как его перехватили британцы. США, Великобритания и Австралия в 2021 году образовали военный союз.

Министры обороны обеих стран Себастьян Лекорню и Ришар Марлес договорились в Париже объединить усилия в военной помощи Украине.