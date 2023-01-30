Европа и США планируют бороться с возрастающей антисемитской риторикой в Интернете

Ряд европейских стран, Еврокомиссия и США предпримут совместные действия против антисемитских настроений и насилия.

После встречи со своими коллегами в Берлине уполномоченный от правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн сообщил: «Нападения на синагоги, нападения на евреев, студентов - это также темы, о которых мы говорили».

Ситуация в каждой стране разная, но проблема одна и та же. Поэтому нужно более тесно общаться и чаще встречаться, чтобы обсуждать примеры передовой практики, отметил политик.

Комиссар Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн назвала встречу «важным шагом на пути к активизации тесного сотрудничества между ЕС и США в глобальной борьбе с антисемитизмом».

По словам Кляйн, дата, 30 января, была выбрана намеренно. В этот день 90 лет назад национал-социалисты под руководством Адольфа Гитлера захватили власть в Германии.

Серьезной проблемой, которую страны хотят решить вместе, является антисемитская ненавистническая риторика в Интернете.

«Сегодня ненависть не знает границ», — говорится в заявлении спецпредставителя США по борьбе с антисемитизмом Деборы Липштадт.

«Антисемитский пост в одной стране может спровоцировать насилие за океаном, а события в одной стране слишком легко повторить в другой», - отметила Липштадт.

Сообщается, что на встрече присутствовал супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. Принима.щая сторона пояснила прессе, что Эмхофф еврей и хочет отдельно заняться этим вопросом во время пребывания его жены в должности.