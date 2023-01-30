Госсекретарь США Блинкен: Россия поставляет Ирану современные вооружения

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия поставляет Ирану современные вооружения в обмен на беспилотники.

Такое заявление он сделал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Блинкен считает, что Россия и Иран наладили двусторонне взаимодействие. Он заявил, что это вызывает беспокойство в США.

По его словам, Россия использует беспилотники, полученные от Ирана, в спецоперации на Украине.