Госсекретарь США Блинкен: Россия поставляет Ирану современные вооружения
2023-01-30 20:56
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия поставляет Ирану современные вооружения в обмен на беспилотники.
Такое заявление он сделал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Блинкен считает, что Россия и Иран наладили двусторонне взаимодействие. Он заявил, что это вызывает беспокойство в США.
По его словам, Россия использует беспилотники, полученные от Ирана, в спецоперации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина