Посла Украины из-за слов Подоляка вызвали в МИД Ирана для объяснений

Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД в Иране в связи с заявлением Михаила Подоляка о взрывах на иранском заводе по производству вооружений.

Представители министерства потребовали от дипломата прокомментировать заявления советника президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

По данным российского агентства ТАСС, Тегеран потребовал информацию о том, причастен ли Киев к нападению на иранский завод, которое произошло два дня назад.

В ночь с 28 на 29 января, в третьем по величине иранском городе Исфахане. к югу от Тегерана, на заводе, принадлежащем Министерству обороны Ирана, произошел взрыв. /Ему предшествовали атаки беспилотников. Местные власти заявили, что это нанесло лишь незначительный ущерб крыше здания.

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — написал Подоляк, и именно эти слова вызвали бурю.